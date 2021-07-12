Говоря о смерти телеоператора Александра Лашкарава, премьер сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней "очередной неудачной попыткой заговора против государства".

Об этом сообщает "Грузия Online".

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не произойдет в нашей стране", - отметил он.

Говоря о смерти телеоператора Александра Лашкарава, Гарибашвили сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны.

Премьер-министр не должен подавать в отставку, заявил депутат большинства парламента Грузии Михаил Кавелашвили, комментируя события в Тбилиси 5-6 июля и смерть оператора Лексо Лашкарава.

По его словам, ответственность за реагирование на эти события взяло на себя МВД и нужно дождаться следствия и того, насколько оно будет адекватным.

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Беспорядки в Тбилиси

5 июля грузинская организация ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд» отменила запланированный Марш достоинства. Организаторы заявили, что правоохранители не могут обеспечить безопасность и не реагируют на эпизоды насилия со стороны радикалов, выступающих против марша.

Противники ЛГБТ-прайда поставили палатки у метро Руставели, а в дальнейшем разобрали палатки сторонников оппозиции перед зданием парламента.

Проходили стычки между сторонами конфликта. Сообщалось, что противники ЛГБТ бросили взрывное устройство в офис «Тбилиси Прайд», где в тот момент находились активисты и журналисты.

Беспорядки происходили и 6 июля. Участники акции развернули флаг ЛГБТ и пустили разноцветный дым. Их противники бросали в оппонентов камни, петарды и стекло.

С 11 июля у здания парламента проходит акция журналистов с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Время для отставки ему было дано до сегодняшнего полудня.

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Автор: Денис Прядко