В Тбилиси люди вышли на протест после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава.
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Мужчина работал на акции ЛГБТ-активистов, которую силой сорвали радикалы. Его жестоко избили агрессивные противники акции.
Журналисту провели операцию, а 8 июля выписали из больницы. Сегодня его нашли мертвым в собственной квартире. Предполагаемая причина смерти – тромбоэмболия, спровоцированная увечьями.
Читайте такжеНа Гаити назначили временного президентаАкция проходит под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». В ней также приняли участие журналисты, правозащитники и политики.
Они считают, что власти должны понести ответственность за произошедшее.
Также участники потребовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня.
«Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра», - заявила редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе.
Беспорядки в Тбилиси 5 июля
5 июля грузинская организация ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд» отменила запланированный Марш достоинства. Организаторы заявили, что правоохранители не могут обеспечить безопасность и не реагируют на эпизоды насилия со стороны радикалов, выступающих против марша.
Противники ЛГБТ-прайда поставили палатки у метро Руставели, а в дальнейшем разобрали палатки сторонников оппозиции перед зданием парламента.
Проходили стычки между сторонами конфликта. Сообщалось, что противники ЛГБТ бросили взрывное устройство в офис «Тбилиси Прайд», где в тот момент находились активисты и журналисты.
Беспорядки происходили и 6 июля. Участники акции развернули флаг ЛГБТ и пустили разноцветный дым. Их противники бросали в оппонентов камни, петарды и стекло.
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