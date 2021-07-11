Главе правительства дали время до утра 12 июня.

В Тбилиси люди вышли на протест после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Мужчина работал на акции ЛГБТ-активистов, которую силой сорвали радикалы. Его жестоко избили агрессивные противники акции.

Журналисту провели операцию, а 8 июля выписали из больницы. Сегодня его нашли мертвым в собственной квартире. Предполагаемая причина смерти – тромбоэмболия, спровоцированная увечьями.

Читайте такжеНа Гаити назначили временного президентаАкция проходит под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!». В ней также приняли участие журналисты, правозащитники и политики.

Они считают, что власти должны понести ответственность за произошедшее.

Также участники потребовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня.

«Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра», - заявила редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе.

Беспорядки в Тбилиси 5 июля

5 июля грузинская организация ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд» отменила запланированный Марш достоинства. Организаторы заявили, что правоохранители не могут обеспечить безопасность и не реагируют на эпизоды насилия со стороны радикалов, выступающих против марша.

Противники ЛГБТ-прайда поставили палатки у метро Руставели, а в дальнейшем разобрали палатки сторонников оппозиции перед зданием парламента.

Проходили стычки между сторонами конфликта. Сообщалось, что противники ЛГБТ бросили взрывное устройство в офис «Тбилиси Прайд», где в тот момент находились активисты и журналисты.

Беспорядки происходили и 6 июля. Участники акции развернули флаг ЛГБТ и пустили разноцветный дым. Их противники бросали в оппонентов камни, петарды и стекло.

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Автор: Людмила Жерновская