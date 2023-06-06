Пекин также ожидает, что Париж поможет наладить сотрудничество с ЕС.

Франция и Китай продолжают сотрудничество по прекращению войны в Украине. Во время вчерашнего телефонного разговора главный дипломат Китая Ван И и советник французского президента Эммануэля Макрона по вопросам внешней политики Эммануэль Бонне договорились "создать условия для начала процесса политического урегулирования", говорится в заявлении китайского МИД.

"Стороны скоординировали свои позиции по украинскому вопросу и договорились продолжать накапливать и создавать условия для начала процесса политического урегулирования", – говорится в сообщении.

Никаких подробностей о том, как стороны видят "процесс урегулирования", не приводится.

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Также сообщается, что Ван И высоко оценил апрельский визит президента Эммануэля Макрона в Китай, назвав его "успехом". Китайская сторона акцентирует, что рассчитывает на то, что Париж поможет наладить сотрудничество между Пекином и ЕС.

"Считается, что французская сторона будет продолжать проводить рациональную и активную политику в отношении Китая и будет играть конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел и администрация президента Франции не опубликовали отчет об этом звонке.

Взаимодействие Китая и Франции с целью прекращения войны - что сообщалось

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны обсуждали, в частности, прекращение войны в Украине. Ожидалось, что Макрон будет предлагать Китаю план, который даст старт переговорам Украины с агрессором.

После визита Макрона в КНР издание Bloomberg заявило, что французский лидер не смог заручиться поддержкой Китая. В то же время после этого поезда лидер Китая Цзиньпин впервые за время полномасштабной войны согласился на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. СМИ сообщали, что разговор состоялся благодаря усилиям Макрона.

По информации Bloomberg, Макрон поручил своему советнику Бонне работать с китайским дипломатом Ван И над созданием рамок, которые можно было бы использовать как основу для будущих переговоров.

Также в апреле Пекин назначил своего бывшего посла в России Ли Хуэя спецпредставителем по вопросу прекращения войны в Украине. В мае он совершил "европейское турне", во время которого посетил Украину, Польшу, Германию, Бельгию и Париж. Во время "турне" Ли Хуэй продвигал предложенный 24 февраля 2023 года Цзиньпином "мирный план", предусматривающий прекращение огня в Украине и остановку военной помощи Киеву, которая нужна для деоккупации украинских территорий. После визитов китайского спецпредставителя появлялась противоречивая информация о том, что Хуэй якобы предлагал европейским партнерам Украины оставить за Россией территории, которые ей удалось оккупировать.

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