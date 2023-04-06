Переговоры лидеров Франции и Китая, очевидно, не были совсем уже бесполезными.

Президент Франции Эммануэль Макрон уговорил лидера Китая Си Цзиньпина провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом изданию Leparisien сообщил французский дипломат, присутствовавший на встрече.

"Во время переговоров с Эммануэлем Макроном в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, когда придет время", - пишет издание.

Обновлено в 16:30. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине подтвердила намерения Си Цзиньпина поговорить с Зеленским.

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"Было интересно услышать, что председатель Си Цзиньпин подтвердил свое желание поговорить [с Зеленским], когда условия и время будут подходящими", – заявила она, отметив, что это "положительное развитие событий".

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

В марте лидер Китая посетил с трехдневным визитом Москву. Перед этим в прессе озвучивались предположения, что после встречи с Путиным Си Цзиньпин проведет телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Но такой разговор до сих пор не состоялся.

В конце марта Украина направила Си официальное приглашение посетить Украину. Зеленский отметил, что он больше года не может провести прямой разговор с китайским лидером.

Примечательно, что в Пекине положительно высказываются о самой идее прямых переговоров между лидерами Украины и Китая. Однако дальше деклараций дело пока не продвинулось.

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