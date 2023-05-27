Эту информацию не подтверждают европейские дипломаты.

Дипломаты из Варшавы, Берлина, Парижа и Брюсселя не подтверждают, что специальный представитель Китая Ли Хуэй выразил требование оставить за Россией оккупированные украинские территории, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реагируя на публикацию издания The Wall Street Journal о том, что якобы специальный представитель Китая в европейских столицах призвал к немедленному прекращению огня и признанию за Россией оккупированных украинских территорий, Кулеба отметил, что связался с партнерами и не получил подтверждения этой информации.

"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал, и ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине находится Россия", – сообщил Кулеба во время видеовключения в рамках своего турне по странам Африки.

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Глава МИД призывает всех сохранять холодный ум и здравый смысл и не реагировать эмоционально на каждую публикацию.

"Мы контролируем процесс. Никто за спиной Украины ничего против нас делать не будет, потому что со всеми ключевыми партнерами у нас построены доверительные отношения", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем с соблюдением трех базовых принципов.

"Первое – исключительное взаимное уважение к территориальной целостности. Второе – никакие инициативы, предусматривающие какие-либо юридические или фактические территориальные уступки Украины, мы, в принципе, рассматривать не будем. И третье – никакого замораживания конфликта. Украина победит. Это твердая позиция президента", – сказал Кулеба.

Европейское турне Ли Хуэя - что надо знать

В апреле Пекин назначил бывшего посла в России Ли Хуэя спецпредставителем по вопросу прекращения войны в Украине. В следующем месяце спецпредставитель поехал в страны Европы для продвижения китайского "мирного плана" по Украине. Он посетил Украину, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов в европейских странах сообщило, что спецпредставитель КНР якобы передал европейским дипломатам жесткое требование - Россия должна сохранить за собой оккупированные украинские территории.

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