Журналисты отметили, что во время правления Фицо правительство Словакии усилило экспорт оружия.

Правительство Словакии продолжает активно продавать оружие для Украины несмотря на то, что премьер-министр страны Роберт Фицо критикует ЕС за помощь нашему государству. Об этом говорится в журналистском расследовании издания Sme.

Журналисты проанализировали данные, свидетельствующие о том, что Братислава продала больше оружия Украине, чем предыдущие правительства, которые были до Фицо.

Словацкое издание, ссылаясь на данные Европейской статистической службы, Кильского института мировой экономики и другие оценки торговой деятельности, отмечает, что "правительство Роберта Фицо на самом деле способствовало военному экспорту в больших объемах", чем это было за пять месяцев предыдущего переходного правительства Людовита Одора. Тогда нынешний премьер-министр обвинял Одора в "поддержке военного конфликта".

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Кроме того, автор расследования Михал Катушка напомнил, что Фицо и его партия призывали избирателей в Словакии сменить власть и обвиняли своих оппонентов в "разжигании войны", а также называли себя "единственными сторонниками мира".

"Даже до выборов Фицо знал, что запретив коммерческие поставки он разрушил бы и международную репутацию словацкого государства и частных производителей оружия", - добавил Катушка.

Скандальные заявления Фицо относительно Украины

Как сообщал УНИАН, Роберт Фицо во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", однако международное сообщество этого не замечает.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим, какие есть в Украине образования, совершенно понятно, что они относятся к группам, которые сегодня запрещены и мы считаем их опасными. Хотя это геополитическое столкновение, это никого не волнует", - отметил политик.

Также премьер-министр Словакии пригрозил прекратить поставки дизельного топлива в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти от российского "Лукойла".

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