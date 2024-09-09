Словакии грозит наказание из-за решения премьера ликвидировать Офис спецпрокурора, который расследовал ряд коррупционных дел.

ЕС может осудить Словакию за размывание демократических норм, что приведет к прекращению финансирования Братиславы.

Об этом пишет Bloomberg. Сообщается, что Еврокомиссия уже подготовила соответствующее решение. Причиной такого шага является ликвидация премьер-министром Словакии Робертом Фицо Офиса спецпрокурора, который расследовал ряд коррупционных дел, связанных со средствами ЕС.

Сейчас процесс находится на начальной стадии и требует одобрения президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Отметим, что Словакия очень зависит от инвестиций со стороны фондов ЕС, поэтому любые задержки ударят по экономике центральноевропейской страны, которая и так страдает от дефицита госбюджета.

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В целом Евросоюз может удержать 12,8 млрд евро. Для этого могут использовать процедуру, которая предусматривает защиту средств ЕС, если они оказались под угрозой.

Кроме этого, в Еврокомиссии изучают возможность изъять все или часть из дотаций на 2,7 млрд евро, выделенных Словакии на борьбу с пандемией COVID-19.

Как уже "отличился" Роберт Фицо - скандальные заявления

Словацкого премьера называют популистом из-за его скандальных заявлений. Так, недавно он назвал членство Украины в НАТО "гарантией Третьей мировой войны".

Еще раньше премьер заявил, что российско-украинская война началась из-за "разгула украинских неонацистов". Фицо критикуют и за противоречивые заявления насчет внутренней ситуации. В частности, из-за резких высказываний в отношении меньшинств, которые, по его мнению, не имеют "обязательств перед государством".

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