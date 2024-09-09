По словам премьер-министра Словакии, "войска, которые используют нацистскую символику и часто так себя ведут, не могут воевать в Украине".

Мир полон неправды и лжи, потому что, с одной стороны, мы помним о жертвах и совершенных против них преступлениях, а с другой - со временем идем на неслыханные компромиссы, которые вредят памяти о жертвах Холокоста и расизма. Об этом во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, сообщает TASR.

По его словам, в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого не замечает.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим, какие есть в Украине образования, совершенно понятно, что они принадлежат к группам, которые сегодня запрещены и мы считаем их опасными. Хотя это геополитическое столкновение, это никого не волнует", - заявил Фицо. Видео дня

Он отметил, что слово "фашист" сегодня "очень легко произносится в Словакии".

"Как только кто-то имеет другое мнение, его сразу называют фашистом. Поэтому я хочу не вспоминать здесь жертв патетическими словами, а призывать к действиям. Международное сообщество должно сказать, что войска, которые используют нацистскую символику и часто так себя ведут, не могут воевать в Украине", - добавил Фицо.

Последние новости Словакии

Словакии грозит наказание со стороны ЕС из-за решения премьер-министра страны Роберта Фицо ликвидировать Офис спецпрокурора, который расследовал ряд коррупционных дел. В Брюсселе осуждают Братиславу за размывание демократических норм, что может привести к прекращению финансирования.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия уже подготовила соответствующее решение. Причиной такого шага является ликвидация премьер-министром Словакии Робертом Фицо Офиса спецпрокурора, который расследовал ряд коррупционных дел, связанных со средствами ЕС.

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