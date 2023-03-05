Если вступление Швеции и Финляндии в НАТО сорвется, то кремлевский нарратив о разделенном Западе еще долго будет играть на руку Путину.

Власти Турции пока не одобрили вступлене Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на то, что большинство союзников хотели бы, чтобы они официально присоединились к альянсу на саммите 11 июля.

Между тем, как отмечает CNN, Турция - не единственная страна, блокирующая это. Венгрия также не ратифицировала присоединение скандинавских стран, что еще больше усложняет задачу.

Однако сейчас приоритетом является изменение позиции Анкары. При этом западные официальные лица пессимистично настроены в отношении этого.

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Почему Турция препятствует вступлению Швеции в НАТО

По официальной версии - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возражает против членства Швеции по соображениям безопасности. Турция утверждает, что Швеция укрывает боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК). РПК объявлена террористической организацией в самих Турции и Швеции, а также в США и Европе. Камнем предкновения стало то, что Эрдоган требует экстрадиции этих боевиков, а Швеция наотрез отказывается.

Дипломаты НАТО разделились во мнениях относительно того, поменяет ли свою позицию Турция к июльскому саммиту. Некоторые считают, что отчасти Эрдоган до сих пор не одобрил пополнение НАТО из-за России. Так, по мнению эксперта из Института Ближнего Востока Генюля Тола, Эрдоган не хочет расстраивать президента России Владимира Путина, поскольку, РФ "была экономически спасательным кругом для Турции".

"Без российских денег Эрдоган не смог бы поднять зарплату... Он обещает реконструкцию после землетрясения. Так что Россия по-прежнему остается привлекательным партнером для Эрдогана", - высказал мнение Тол.

Группа оптимистов, в которую входят сами Швеция и Финляндия, а также страны постсоветского пространства, считают, что Турция в конечном итоге откажется от возражений в обмен на отмену некоторых санкций или разрешение США покупать истребители, в которых Турция остро нуждается.

Однако группа пессимистов намного больше. Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что вероятность изменения позиции Эрдогана к июльскому саммиту НАТО равна нулю. Один из дипломатов НАТО высказал мнение, что "Финляндия отделится от Швеции и пойдет на членство в одиночку".

При этом несколько официальных лиц и дипломатов НАТО заявили CNN, что опасность такой позиции Анкары прежде всего заключается в подпитке кремлевского нарратива о том, что Запад и НАТО разделены. А они могут парировать только тем, что Альянс и скандинавские страны - близкие партнеры, насколько это возможно, и они больше не нейтральны.

Издание допустио, что даже если с Турцией вопрос будет решен, есть еще Венгрия и премьер-министр Виктор Орбан, который публично заявил, что не против присоединения стран Северной Европы, но на самом деле продолжает блокировать официальное принятие решения.

Есть несколько причин, по которым Орбан хотел бы медлить. Финляндия и Швеция критиковали Венгрию за ее "верховенство" права. Кроме того, Орбан считается самым близким к Путину лидером ЕС. Каталин Чех, член Европарламента от Венгрии, описывает блокировку Орбаном заявок Швеции и Финляндии как "просто еще одну услугу Владимиру Путину". Она считает, что любая предполагаемая победа НАТО над Путиным "ставит под угрозу весь его (Орбана -ред.) режим".

Издание отметило, что риск для НАТО и более широкого западного альянса возникнет, если Швеция и Финляндия вообще не вступят в альянс. Тогда Кремль сможет использовать это в своих пропагандистских целях. Если это произойдет, и даже если война в Украине внезапно закончится, нарратив о разделенном Западе еще долго будет играть на руку Кремлю.

Втупление Швеции и Финляндии в НАТО

Власти Швеции и Финляндии объявили о совместном намерении вступить в НАТО в мае 2022 года. Исторически сложилось так, что обе страны годами придерживались нейтралитета и не стремились к НАТО. Но вторжение РФ в Украину изменило эту позицию.

В НАТО тогда прогнозировали, что вступление скандинавских стран в НАТО займет около года.

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