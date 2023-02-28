Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас важно поддержать Украину, а после окончания войны убедиться, что Путин не сможет продолжать нападать на соседей.

Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) пришли к согласию относительно того, что Украина станет членом Альянса, "но это долгосрочная перспектива".

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

"Союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время, что это долгосрочная перспектива. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы Украина одержала победу как суверенное, независимое государство. А значит, надо поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, должно ли НАТО или отдельные страны-члены Альянса предоставить гарантии безопасности Украине, Столтенберг отметил, что союзники по НАТО, а также партнеры организации предоставляют беспрецедентный уровень военной поддержки Украине.

"Мы не участники конфликта, но мы должны помнить, что это такое. Это захватническая война, начатая президентом Путиным против Украины. Они имеют право защищаться. Это правильно, это закреплено в Уставе ООН, и мы имеем право помочь поддержать Украину в отстаивании права на самооборону", - сказал генсек Альянса.

Столтенберг отметил, что после окончания войны следует убедиться, чтобы подобная история больше не повторилась и РФ не вторглась в Украину снова.

"Сейчас важно поддержать Украину. На данный момент никто не сможет точно сказать, когда эта война закончится, но когда она закончится, мы должны убедиться, что история не повторится, и президент Путин не сможет продолжать нападать на соседей. И поэтому нам нужно укреплять военный потенциал Украины. Но также искать механизмы, которые могут гарантировать, что президент Путин, Россия не вторгнется в Украину еще раз", - заявил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что "война Путина" против Украины продолжается, и нет никаких признаков того, что он меняет свои планы. "Он хочет контролировать Украину и не планирует мира, он планирует еще больше войны. И поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы оказывали Украине поддержку", - заявил Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял, что перед вступлением в НАТО сначала Украине надо одержать победу в войне с Россией. Сейчас главная задача союзников Альянса заключается в обеспечении Украины вооружением, боеприпасами и другими необходимыми поставками, необхоимыми для вытеснения российских захватчиков.

В начале сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Комментируя этот шаг нашего государства Столтенберг отметил, что решение о вступлении должны одобрить все 30 стран-членов блока.

Недавно, на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал вступление Украины в НАТО, но подчеркнул, что до этого момента Киев должен получить гарантии безопасности. Он призвал завершить разработку таких гарантий к саммиту НАТО в июле.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина хотела бы иметь гарантии безопасности на пути к Организации Североатлантического договора. Он добавил, что Украина продемонстрировала свою мощность: как на поле боя, так и "в социуме, который максимально поддерживает этот геополитический курс".

Сейчас наиболее активным противником присоединения нашего государства к Альянсу выступает пророссийское правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Недавно он заявил об угрозе эскалации из-за расширения Альянса, но уточнил, что это не касается Швеции и Финляндии.

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