Во время боев также погиб известный российский пропагандист Никита Федянин.

В частной военной компании "Вагнер" подтвердили гибель своего командира во время разгона колонны в Мали. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что бойцы 13-го штурмового отряда группы вели с 22 по 27 июля "ожесточенные бои с боевиками" в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин.

"Руководил отрядом Сергей Шевченко (позывной "Пруд"). В первый день его группа уничтожила большую часть исламистов и заставила бежать остальных, однако радикалы смогли перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек благодаря песчаной буре", - говорится в сообщении. Видео дня

Наемники утверждают, что 25 июля боевики снова атаковали их, "попытка нападения была отбита, но следующие два дня радикалы увеличили количество массированных атак, что повлекло потери".

"27 июля от бойцов поступила последняя радиограмма ("Остались втроем, продолжаем вести бой"). Командир отряда Сергей Шевченко погиб в бою", - констатируют в ЧВК.

Разгром колонны "Вагнера" в Мали - последние новости

Накануне была подтверждена смерть известного пропагандиста из России Никиты Федянина. Он был убит во время разгрома наемников частной военной компании "Вагнер" в Мали.

Федянин некоторое время находился в Центральноафриканской Республике, а затем поехал в Мали, чтобы сделать "серию репортажей о деятельности малийской армии".

Также УНИАН сообщал, что ГУР Минобороны Украины прокомментировало сообщение о "вагнеровцах" в Мали. Там отметили, что после событий в Мали авторитет России на африканском континенте падает.

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