Этот прирост в России не очень заметен.

В России проводят мобилизацию на войну против Украины таким образом, что она способствует сокрытию потерь, потому что они будто "размазаны" по разным регионам. Ежедневно там хоронят до 6 тысяч человек, а потому увеличение военных потерь там не сильно заметно.

"Сам способ призыва людей – призывают из разных регионов России – как бы "размазывает" потери по всей территории Российской Федерации. И количество похорон немного увеличивается по сравнению с общим количеством. В России ежедневно хоронят около 4-6 тыс. человек, умерших естественной смертью. На этом фоне увеличение на 10-15%, то есть на 600-900 человек, которых ежедневно теряет Россия [на войне], не очень заметно", – сказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению эксперта, Путин не имеет другого выхода, кроме как снова и снова мобилизовать россиян для отправки на войну против Украины.

"Ему надо сохранять свою власть. А для того, чтобы сохранить свою власть, ему нужно выигрывать эту войну или удерживать ее в замороженном, полузамороженном состоянии, удерживать территории. Для этого нужны жизни россиян, к тому же много", – пояснил он.

Потери РФ на войне против Украины

По состоянию на утро 19 июня в Украине ликвидировали более 220 тысяч российских оккупантов. Также уничтожено немало военной техники.

Кроме того, за сутки на Таврическом направлении украинские воины уничтожили более двух рот оккупантов. Ликвидировано, в частности, почти 50 единиц военной техники врага.

В то же время в Министерстве обороны Великобритании отмечают, что россияне несут самые высокие потери, начиная с марта 2023 года, когда велись бои в районе Бахмута Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: