Общие боевые потери России в Украине с начала войны уже составили около 220 тысяч 450 человек.

За 18 июня украинские защитники ликвидировали 630 российских оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны составили около 220 тысяч 450 человек, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 630 захватчиков.

Также, как отмечается, Россия потеряла:

танков - 3 тысяч 989;

боевых бронированных машин - 7 тысяч 735;

артиллерийских систем - 3 тысяч 865;

РСЗО - 610.

Кроме того, ВСУ уже уничтожили по меньшей мере: средств ПВО - 370, самолетов - 314, вертолетов - 305, БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 тысяч 383, крылатых ракет - 1 тысяч 211, кораблей /катеров - 18, автомобильной техники и автоцистерн - 6 тыс. 613, специальной техники - 526.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Да, в течение суток там произошло 24 боевых столкновения.

Авиация Сил обороны за 18 июня нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен один зенитно-ракетный комплекс врага. Был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и семь разведывательных БпЛА.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника и два склада боеприпасов.

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