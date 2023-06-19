Силы обороны Украины на Таврическом направлении осуществляют успешные штурмы.

На Таврическом направлении украинские защитники и защитницы за сутки ликвидировали еще более двух рот (в роте может быть от 80 до 200 человек) российских оккупантов и уничтожили почти 50 единиц их военной техники.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, на Таврическом направлении Силы обороны имеют успехи и заметные продвижения вследствие успешных штурмовых действий. В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника", - рассказал он.

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В частности, речь идет о трех российских танках, девяти боевых машинах пехоты, двух беспилотниках "Орлан-10", двух беспилотниках Zala, беспилотнике Supercam, четырех самоходных артиллерийских установках 2С3 "Акация", БМ-21 "Град", двух гаубицах 2А65 "Мста-Б", двух гаубицах 2С19 "Мста-С", зенитном ракетном комплексе "С-300", зенитном ракетном комплексе "Бук" и комплексе радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Также было уничтожено шесть мест хранения боеприпасов врага.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 630 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения составляют около 220 тыс. 450 военных.

Российские террористы и в дальнейшем сосредотачивают основные силы и технику на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, за прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 24 боевых столкновения с врагом.

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