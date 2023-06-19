По данным британских военных, российские силы несут сейчас самые высокие потери, начиная с марта этого года.

РФ понесла большие военные потери с начала контрнаступления ВСУ, целью которого является освобождение оккупированных территорий.

Как говорится в аналитической записке Минобороны Британии, российские войска несут в настоящее время самые высокие потери, начиная с марта этого года, когда ожесточенные бои велись в Бахмуте, передает Голос Америки.

Там отметили, что самые активные бои идут на юго-востоке Запорожской области, вокруг Бахмута и далее в западном направлении в Донецкой области. В записке британского Минобороны говорится, что ВСУ продолжают наступление в этих районах, "добившись определенных успехов", однако российские силы "относительно эффективно обороняются" от наступления на юге Украины.

При этом западные военные и аналитики предупредили, что украинское контрнаступление вдоль 1000-километровой линии фронта может занять много времени.

Война в Украине: новости

Сегодня стало известно, что в течение двух недель на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские защитники освободили восемь населенных пунктов, среди которых Пятихатки. Как отметили в Министерстве обороны Украины, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4 600 убитыми и ранеными.

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