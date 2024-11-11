В числе задержанных рейсов - Саратов-Москва.

В Саратовской области международный аэропорт "Гагарин" приостановил работу в связи с угрозой атаки беспилотников.

Как сообщают росСМИ, региону якобы угрожает удар дронов, запущенных Силами обороны Украины.

В частности, международный аэропорт "Гагарин", расположенный в 20 километрах от Саратова, ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов.

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Отмечается, что об опасности атаки беспилотников утром заявлял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Как пишут местные Telegram-каналы, в частности, вылет рейса Саратов-Москва, который был запланирован на 11:05, перенесен на неопределенное время. Командир воздушного судна объявил, что рейс задержан.

Согласно информации из открытых источников, международный аэропорт "Гагарин" начал работу с 20 августа 2019 года. Общая площадь терминала составляет 23 тысячи квадратных метров. Фактический объем перевозок в 2021 году составил 992 642 пассажира. Предусмотрено 25 стоянок воздушных судов.

Атаки на российскую авиацию

Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме "Клин-5" в Московской области был уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Главное управление разведки Украины сообщило, что сгоревший вертолет входил в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

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