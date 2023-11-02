В Украине больше не толерируют коррупцию, отметила дипломат.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что одним из ее приоритетов является слежка за помощью, которую американская сторона предоставляет Украине, и она к этому очень серьезно относится.

Американские представители в украинском государстве работают на местах и сфокусированы на надзоре, рассказала дипломат в эфире Fox News. "...Я могу сказать, что ни одна часть (военного - Ред.) оборудования не была использована иным образом, чем была назначена, как и ни одна часть гуманитарной помощи или любой другой бюджетной поддержки", - отметила посол.

Бринк добавила, что российская агрессивная война действительно изменила общественное восприятие коррупции в нашем государстве, и "ее больше не толерируют". Посол заявила, что власти Украины предпринимают много шагов, чтобы преодолеть коррупцию, "включая преследование ряда чиновников и депутатов", и при этом оказанная Штатами помощь используется по назначению.

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Бринк подчеркнула, что американские власти уже предоставили Киеву 73 миллиарда помощи, а Европейский Союз - 82 млрд.

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Власти США и ЕС поддержали Украину после того, как РФ пошла на агрессивные шаги - западные партнеры предоставляют Киеву, в частности, различную технику и вооружение.

В конце октября американский журнал Time опубликовал статью, в которой говорилось, что в последние месяцы вопрос коррупции в украинском государстве ухудшил отношения президента Владимира Зеленского со многими союзниками.

По сведениям источников издания, давление, направленное на искоренение коррупции, не пугает людей, которые стремятся к обогащению, и некоторые воруют, "как будто завтра не будет".

Материал, в частности, прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, в статье написана чушь, а "анонимными источниками" из Офиса президента Зеленского должны заняться соответствующие органы.

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