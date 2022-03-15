Анатолий Викторов может попросить пригласить президента РФ Владимира Путина выступить в Кнессете.

Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов попросил о "срочной встрече" со спикером Кнессета Микки Леви. Заявление прозвучало после сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Израиля.

Об этом сообщает Walla.

Предполагается, что Викторов выступит против обращения Зеленского. Кроме того, он может попросить пригласить президента РФ Владимира Путина выступить в Кнессете.

При этом в посольстве РФ заявили, что встреча коснется развития российско-израильских межпарламентских связей. В свою очередь в офисе Леви опровергли сообщения о споре между Израилем и РФ по поводу выступления.

"Никакого кризиса нет. Русские попросили о встрече, и мы согласились, как и с послом Украины. Мы встречаемся с послами почти каждую неделю", - отметил представитель Леви

Стоит отметить, что Леви договорился с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком о конференции в Zoom.

Как ранее сообщал УНИАН, с 13 марта Израиль ограничил прием украинцев. руководитель Офиса президернта Андрей Ермак отметил, что приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины является недружественным шагом, который требует немедленного исправления.

Вас также могут заинтересовать новости: