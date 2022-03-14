Украинцы, имеющие родственников в Израиле, смогут выехать туда в рамках эвакуации.

Государство Израиль взяло на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", - написал он.

По словам Ермака, в рамках эвакуация Израиль будет впускать родственников тех украинцев, которые находятся в этой стране. Уже достигнута соответствующая договоренность.

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