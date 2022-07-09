Евросоюз не обязывает идти на такие шаги.

Европейский Союз не станет требовать от Молдовы вводить санкции против России. От каждой страны-кандидата на вступление в ЕС ожидают, что она постепенно будет проводить такую же внешнюю политику, как Евросоюз. Но у Молдовы своя специфическая ситуация.

Такое заявление сделал глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс во время выступления на телеканале Primul în Moldova.

Дипломат уточнил, что речь идет об ограничениях из-за вторжения РФ в Украину, а не антироссийских санкциях. По его словам, у Евросоюза нет четких условий для Молдовы на этот счет.

"ЕС не требует. Мы понимаем, что у Молдовы своя специфическая ситуация, и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам. От стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к политике ЕС. Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдова сможет присоединяться к тем или иным санкциям", - сообщил Мажейкс.

Напомним, после получения статуса кандидата на вступление Молдова заявила, что собирается ввести ограничения против России на манер ЕС. По словам официального представителя государства, это поможет закончить войну и приблизить мирные переговоры.

В РФ отреагировали на такой шаг Молдовы. Заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил прекратить экспорт энергетических и других ресурсов в страну, а также упомянул о российских гражданах в Приднестровье.

А вот от Сербии Европарламент потребовал присоединиться к санкциям против России и Беларуси. Это условие необходимо выполнить для вступления государства в ЕС.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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