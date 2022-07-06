Дальнейшая евроинтеграция страны под угрозой.

Сербия не сможет продолжать евроинтеграцию без санкций против Российской Федерации и Беларуси. В Европарламенте поддерживают членство страны в ЕС.

Об этом сообщает издание Балканский обозреватель.

"Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой выражается поддержка членства Сербии в ЕС, но официальный Белград также призывают к немедленному введению санкций, введенных Европейским парламентом против России и Беларуси, и определяет это как одно из условий дальнейшего продвижения Сербии на пути евроинтеграции", - говорится в сообщении.

В резолюции указано, что "ожидается, что Сербия и Косово подпишут юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений на основе взаимного признания". Стоит отметить, что это первый случай, когда "взаимное признание" упоминается в официальном документе ЕС.

Как ранее сообщал УНИАН, Сербия не собирается отказываться от российского газа. Вучич также сообщал, что говорил с Путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.

Позже появилась информация, что власти страны ищут альтернативу российской нефти.

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