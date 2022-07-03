На пятом месяце военного вторжения в Украину Россия пытается дестабилизировать Молдову, но у нее нет военного потенциала, чтобы высадиться в Приднестровье.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает Moldova 1.
Джоане отметил, что сейчас в НАТО видят признаков, которые вызывали бы опасения относительно возможного вторжения России в Молдову.
"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", – заявил замгенсека НАТО.
Война в Украине и позиция в Молдове:
14 апреля 2022 года власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.
22 апреля 2022 года в РФ заявили, что во время "второго этапа" войны российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечают факты притеснения русскоязычного населения".
25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".
26 апреля власти Молдовы заявили о том, что не будут блокировать Приднестровье и выступает за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье вызвана "провоенными" силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации безопасности. "Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.
Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.
26 апреля 2022 года стало известно о том, что войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.
27 апреля 2022 года президент Молдовы Майя Санду признала, что Молдова не имеет боеспособной армии. Глава государства подчеркнула, что Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.
27 июня 2022 года президент Молдовы Майя Санду заявил, что пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.
В тот же день, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная атака со стороны Приднестровья, на территории которого находятся российские военные, будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом.