Перед поездкой дипломаты Ватикана провели консультации со США, НАТО и Италией.

Кардинал Маттео Дзуппи, посланник Папы Римского Франциска по установлению мира в Украине, отправился в Пекин с дипломатической миссией по завершению войны России против Украины.

Как сообщает La Repubblica, завтра посланника Папы примет премьер-министр Ли Цян. Также он встретится с другими высшими китайскими институциональными лидерами.

Перед поездкой дипломаты Ватикана провели консультации со США, НАТО и Италией.

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Отмечается, что это последний этап миссии, которую хотел сделать Папа Римский Франциск, чтобы попытаться заставить замолчать оружие в Украине.

Посланник Папы Римского - что известно

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что миссию по "ослаблению напряженности в войне" возглавит Ватикана возшлавил кардинал Маттео Дзуппи. 5 июня он посетил Киев, позже - Москву, где встретился с советником Путина и главой РПЦ Патриархом Кириллом.

После визита в Москву посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи заявил, что мирного плана для завершения войны в Украине нет.

Позже сообщалось, что Дзуппи работает над механизмом возвращения домой украинских детей, похищенных Россией. На публичном мероприятии в Риме он уточнил, что уже лично обсуждал этот вопрос с понтификом.

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