Время этой миссии, как и способ ее осуществления, в настоящее время еще обсуждается.

Ватикан отправит кардинала Маттео Дзуппи в Украину со специальной мирной миссией. Как сообщает портал Vatican news, об этом заявил представитель Святого Престола Маттео Бруни.

"Могу подтвердить, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болоньи и председателю Итальянской епископской конференции, задачу провести миссию, в согласовании с Государственным секретариатом, которая бы могла поспособствовать ослаблению напряженности в войне в Украине", - отметил он.

В то же время указано, что время этой миссии, как и способ ее осуществления, в настоящее время изучаются.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Ватикане, Дзуппи попытается отдельно встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что Дзуппи имеет отношение к сообществу Святого Эгидия, которое в 1992 году способствовало заключению соглашения, положившего конец гражданской войне в Мозамбике.

Папа Франциск сделал его кардиналом в 2019 году, а в прошлом году он был избран председателем епископальной конференции Италии.

Мирная миссия Ватикана - что известно

В конце апреля, возвращаясь из своего визита в Венгрию, Папа Римский Франциск объявил, что Ватикан готовит специальную мирную миссию, что должно поспособствовать завершению войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Италию 14 мая встретился с Папой и призвал его присоединиться к реализации украинской формулы мира.

Ранее спецпортал новостей Ватикана Il sismografo сообщал, что Киев и Москва согласились принять спецпосланников Ватикана для обсуждения мирной миссии. Тогда портал сообщал, что в Киев отправится глава итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву - префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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