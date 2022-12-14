Сейчас Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства.

Ряд стран уже приняли решение о новых пакетах помощи Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он принял участие в двух конференциях в Париже. Одна из них касалась межгосударственных отношений, а вторая была ориентирована на бизнес Франции.

"Есть очень хорошие новости из Франции - сегодня там состоялись две конференции в поддержку Украины. Первый их результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике", - сообщил он.

Видео дня

По его словам, каждый день продолжается работа ради получения для Украины новых сил, которые помогут пройти эту зиму.

"Имеем сегодня и решение других стран, кроме Франции, - Чехии, Испании, Швейцарии - о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский Сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей", - добавил Зеленский.

Помощь Украине из-за массированных обстрелов

Как сообщал УНИАН, за последние месяцы Россия совершила восемь волн ракетных ударов по территории Украины. Повреждения получили все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.

В начале декабря премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина ожидает сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов, которые должны облегчить ситуацию с энергообеспечением.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что темпы и объемы помощи от международных партнеров для энергосистемы Украины растут.

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