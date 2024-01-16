По словам Столтенберга, сейчас Альянс наращивает производство оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил абсолютную уверенность в продолжении поддержки Украины со стороны союзников по Альянсу. Он подчеркнул, что помощь Киеву – это не благотворительность, а инвестиция в общую безопасность.

"Мы должны их поддерживать, и я также абсолютно уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать поддержку, потому что поддержка Украины – это не благотворительность. Поддержка Украины – это инвестиции в нашу собственную безопасность, поэтому союзники оказали беспрецедентную поддержку", – заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Столтенберга, сейчас Альянс наращивает производство оружия. Он также напомнил о сделке по приобретению почти тысячи ракет для комплексов Patriot, "что является одним из примеров того, как союзники активизируются, чтобы пополнить собственные запасы и иметь возможность поддерживать Украину в будущем".

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Помощь Украине: последние новости от партнеров

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила, что Швейцария выделяет 1,5 миллиарда франков в поддержку Украины на период 2025-2028 годов.

Латвия предоставит Украине новый пакет помощи. Об этом сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс во время визита в Киев 11 января. По его словам, туда войдут гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, устройства связи и экипировка.

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