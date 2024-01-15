В частности, в Швейцарии отмечают важность восстановления Украины.

Швейцария выделяет 1,5 миллиардов франков на поддержку Украины на период 2025-2028 годов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В поддержку Украины Швейцария запланировала на период следующей стратегии по международному сотрудничеству с 2025-го по 2028-й год полтора миллиарда франков", - сказала Амхерд.

Она отметила, что восстановление Украины имеет стратегическое значение для стабильности континента, а политическим компасом для восстановления служат принципы, согласованные на конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в швейцарском городе Лугано в июле 2022 года.

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Также Амхерд отметила, что сегодня обсуждалась необходимость наилучшей координации помощи с международным сообществом.

"Для восстановления Украины центральным вопросом является очищение от мин. В сентябре Федеральный совет объявил гуманитарное разминирование приоритетом и утвердил рассчитанный на четыре года пакет помощи объемом в 100 миллионов франков", - сказала президент Швейцарии.

По ее словам, в октябре в Женеве состоится конференция по этому вопросу.

В свою очередь, как сказал Зеленский, сегодня была обсуждена новая программа долгосрочной поддержки.

Зеленский благодарен швейцарской стороне за договоренность, что "наши команды уже завтра начинают подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров глобального саммита мира".

"Это саммит должен наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь и должно определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а восстановление силы международного права действительно полным", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина открыта ко всем странам мира, чтобы они приняли участие в Глобальном саммите мира, если они уважают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Поэтому, делайте выводы, кого мы приглашаем. Мы бы хотели, чтобы страны глобального Юга обязательно присутствовали", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в последней встрече советников по вопросам национальной безопасности и политических советников в Давосе участвовали представители более 80 стран. "Очень важно, чтобы все эти представители, чтобы их лидеры были на саммите", - сказал Зеленский.

Президент Украины сказал, что очень важно показать, что весь мир против агрессии России и что весь мир выступает за справедливый мир.

"Все пункты (украинской Формулы мира - УНИАН) основаны на Уставе ООН. Я думаю, что там нет никаких сюрпризов. Если действительно страны хотят, чтобы закончилась война, они будут поддерживать наш план", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что план Украины открыт к привлечению всех стран.

Также глава государства отметил, что Китай играет большую роль в мире. "Мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу, а также обязательно к саммиту. Но ведь, вы знаете, не все зависит от нашего желания. Посмотрим. Будем надеяться, что все цивилизованные страны будут привлечены к саммиту мира", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский поблагодарил Швейцарию за работу в разминировании.

"Сейчас 174 тыс кв. км. нашей территории загрязнены российскими минами и неразорвавшимися боеприпасами. Любому государству мира было бы очень сложно справиться самостоятельно с такой задачей. К счастью, Украина имеет друзей, которые помогают. Швейцария среди них. Мы обсудили проведение двух конференций по разминированию в этом году весной и осенью", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал, что критически важно вместе продолжить работу на санкционном направлении.

"Санкции против России, которые уже применены, должны быть максимально действенными. Украина рассчитывает на поддержку Швейцарии в глобальной работе для блокирования всех схем обхода санкций. Сейчас мы видим, что российские ракеты, которые терроризируют наши города и другое другое оружие, которое они используют - работа их ВПК - все это базируется на теневых связях с ведущими странами мира. В каждой российские ракете десятки компонентов, которые созданы компаниями из других стран, в том числе, и из Европы. И без такой электронной компонентной базы российской террор стал бы значительно меньше, потому что стало бы значительно сложнее производство Россией ракет", - сказал Зеленский.

Война в Украине: поддержка Швейцарии

Как сообщал УНИАН, Швейцария заморозила финансовые активы принадлежащих россиянам на сумму около $8,81 млрд в рамках санкций, призванных наказать Москву за войну против Украины.

Из-за своего нейтрального статуса Швейцария категорически отказывается помогать Украине оружием, но оказывает гуманитарную поддержку. В частности Швейцария решила предоставить дополнительные деньги в поддержку нескольких неправительственных организаций, которые оказывают помощь гражданам Украины в условиях зимы.

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