Президент Европейской комиссии призвала обеспечить Украине предсказуемое финансирование.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко обратилась к оппонентам, которые не хотят поддерживать экономику Украины в войне деньгами Евросоюза.

Она акцентировала, что Украина должна вернуть свои законные территории. Для этого Киев должен обладать достаточными силами и средствами, чтобы сдерживать будущие атаки России. Учитывая это, ЕС должен дать "предсказуемое" финансирование украинцам, заявила чиновница во время выступления в Давосе.

"Мы должны продолжать поддерживать их сопротивление. Украинцы нуждаются в предсказуемом финансировании в течение 2024 года и в дальнейшем", - цитирует The Gardian.

Также глава ЕК акцентировала, что Украине в противостоянии с Россией нужна надежда. Нация должна знать, за какое лучшее будущее для своих детей сейчас сражается. "А лучшее будущее Украины называется Европа", - указала фон дер Ляйен.

Венгрия блокирует финансовую помощь Украине

Напомним, сейчас главным критиком по предоставлению финансовой помощи Украине выступает Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии). Речь идет о 50 млрд евро, который ЕС не смог согласовать Украине из-за вето чиновника.

Сейчас большинство стран ЕС критикуют подобные действия Орбана. Эстонский премьер-министр Кайя Каллас, а также премьер Бельгии Александр де Кроо уверяли, что поддерживают Украину. Сейчас обсуждение относительно позиции Орбана "против" 50 млрд евро помощи запланировано среди лидеров ЕС на следующий месяц.

Этот вопрос хотят поднять в рамках саммита Евросоюза, который с января перенесли на 1 февраля.

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