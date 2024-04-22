В США нет понятия солидарных пенсий.

Средства из помощи США для Украины нельзя использовать для выплаты пенсий, потому что в Соединенных Штатах нет солидарных пенсий, и избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в комментарии "Мы-Украина". Она уточнила, что там все действует по принципу страховых пенсионных счетов.

"В Америке нет солидарных пенсий. Там нет такого понятия, как солидарная пенсия. Есть накопительные пенсионные счета страховые. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-то таких пенсий, то почему должны на пенсии перечислять для граждан Украины", - сказала министр.

При этом, как отметила Жолнович, Украина имеет финансовую поддержку правительства Японии и Европейского Союза, в частности, 50 млрд евро на четыре года. Деньги, в том числе, будут направлены и на поддержку пенсионных расходов.

Помощь Украине от США - что известно

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за одобрение пакета помощи для Украины объемом 60,1 млрд долларов. Из этих средств прямая бюджетная поддержка составит около 8 млрд долларов.

После принятия решения Палатой представителей законопроект должен поддержать Сенат США. Рассмотрение Сенатом ожидается во вторник, 23 апреля. В случае положительного решения, документ будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

Как пишет Reuters, администрация Джо Байдена планирует начать поставки оружия и оборудования в Украину в течение нескольких дней после ожидаемого принятия закона о предоставлении помощи. Однако помощь поступит гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: