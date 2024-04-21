Средний размер пенсий в Украине превышает 5700 гривень.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров, средний размер пенсий которых составляет более 5743 грн. Из указанного количества 2,7 млн пенсионеров еще работают, а их средняя пенсия достигает более 6094 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Стоит отметить, что 12,06% из общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн. С начала года доля таких граждан выросла. По состоянию на 1 января она составляла 10,94%.

Наибольшее количество пенсионеров сейчас получают пенсии до 3000 грн – 26,84% против 29,7% в начале года. Другие категории пенсионеров, в зависимости от размера пенсии, выглядят так:

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от 3001 грн до 4000 грн – 17,27% (по состоянию на 1 января было 21,25%);

от 4001 грн до 5000 грн – 18,61% (было 14,91%);

от 5001 грн до 10 000 грн – 25,22% (было 23,2%).

Относительно вида пенсий, то наибольшая доля приходится на назначенные по возрасту – 72,95%.

Пенсии в Украине

Размер средней пенсии в Украине вырос с начала года на 358,02 грн (было 5385,25 грн). В то же время количество пенсионеров сократилось почти на 30 тыс. человек – с 10,52 млн в начале января до более 10,15 млн пенсионеров в начале апреля.

Некоторым украинским пенсионерам могут начислять специальные надбавки к пенсии. В частности, речь идет о доплатах по возрасту. В Пенсионном фонде Украины отметили, что такую доплату начисляют гражданам старше 70 лет. При этом общий размер пенсионной выплаты должен составлять не более 10 340,35 гривни.

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