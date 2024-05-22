Эти средства будут распределены на 2024-2026 годы.

Шведское правительство договорилось со своей партией поддержки о рамках дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд крон, то есть 7 млрд долларов в течение трех лет. Об этом сообщило правительство Швеции, пишет Reuters.

"С целью усиления шведской поддержки Украины и увеличения долгосрочной перспективы, правительство и Шведские демократы согласились ввести рамки военной поддержки Украины на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут равномерно распределены на три года. Также с предложенным дополнением общая запланированная военная и другая помощь для Украины со стороны Швеции будет составлять более 100 миллиардов крон.

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Согласно новой программе, военная поддержка может включать передачу оборонного оборудования, финансовые взносы и поддержку для закупки оборонного снаряжения.

"Рамочная программа может обременять государственные финансы в течение нескольких лет и даже после 2026 года", - добавили в заявлении.

Поддержка Швеции - последние новости

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что пока его страна не планирует отправлять военный персонал в Украину, однако может рассмотреть этот вариант, если страны-члены НАТО придут к согласию в этом вопросе.

"Насколько я понимаю, не было единой позиции среди стран, которые встречались на парижском саммите в начале этого года. Конкретного предложения здесь и сейчас нет. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", - подчеркнул министр.

Также сообщалось, что Швеция усилит украинскую ПВО. Таким образом страна готова присоединиться к немецкой инициативе по усилению защиты украинского неба.

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