Они не исключают такого сценария.

Сейчас Швеция не планирует отправлять военный персонал в Украину, однако может рассмотреть это, если страны-члены НАТО придут к согласию в этом вопросе.

Об этом журналистам рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет Breaking Defense. Он оставил открытым рассмотрение такой возможности, если от союзников по Североатлантическому Альянсу поступит предложение.

"Насколько я понимаю, не было единой позиции среди стран, которые встречались на парижском саммите в начале этого года. Конкретного предложения здесь и сейчас нет. Если оно появится, конкретное предложение, мы сможем его рассмотреть", - отметил министр. Видео дня

Отправка войск в Украину: что известно

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направление военного контингента в Украину не следует исключать. Недавно он сказал, что этот вопрос придется рассмотреть, если россияне прорвут фронт, а Украина обратится за помощью.

В Литве сказали, что готовы отправить своих солдат с учебной миссией, однако не получали такой запрос. В Канаде сделали аналогичное заявление.

Также не исключают отправку войск в Украину Нидерланды и Финляндия, однако Хельсинки "сейчас не видят в этом необходимости". СМИ сообщали, что в Эстонии обсуждают возможность отправки на запад Украины войск, которые могли бы взять на себя "тыловые" задачи.

В то же время Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, Испания, Италия и Германия категорически отказались от такой идеи.

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