В Люблине произошел бунт против полицейской жестокости.

В польском Люблине прошли массовые протесты после гибели мужчины после задержания полицейскими.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Протест под городским комиссариатом полиции прошел днем 8 августа. В какой-то момент митинг перешел в беспорядки.

"Агрессивные люди выкрикивали в адрес полиции оскорбления, бросали в офицеров и здание штаба опасные предметы. Нападавшие применяли камни, кирпичи, бутылки и коктейли Молотова", - заявили правоохранители.

В результате несколько полицейских были травмированы, а фасад здания поврежден.

Кроме того, протестующие кидали камни и в пожарную машину, которая прибыла тушить подожженные ими мусорные контейнеры.

Читайте такжеВ Польше протестующие заблокировали ряд дорог из-за запрета абортов (фоторепортаж)Правоохранители применили против протестующих водометы и слезоточивый газ, а 40 из них были задержаны, но ночью часть из них освободили.

Причиной беспорядков стала смерть 34-летнего поляка. 6 августа его мать позвонила в полицию и заявила, что ее сын принял наркотики, после чего начал вести себя агрессивно и бросать в окна соседних домов камни.

Во время задержания полицейскими он вырывался и в какой-то момент потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, где, по версии полицейских, он и скончался спустя пару часов.

По факту смерти поляка начато официальное расследование. Вскрытие ожидается 10 августа.

Ранее УНИАН уже сообщал о масштабных протестах против запрета абортов в Польше.

Автор: Станислав Кожемякин