Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность из-за патологии плода.

В Польше в результате масштабных протестов из-за запрета абортов, произошли столкновения и задержания.

Читайте такжеВ Польше вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортовКак говорится в сюжете ТСН, под стены Конституционного суда, который принимал спорное решение, накануне вечером вышли тысячи людей. С плакатами в руках они призвали отменить запрет.

На акцию сразу подтянули отряды полиции, которые начали разгонять толпу. В результате противостояний задержали по меньшей мере трех человек.

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Автор: УНИАН