В Польше возобновились протесты \ фото REUTERS
В Польше в результате масштабных протестов из-за запрета абортов, произошли столкновения и задержания.
Читайте такжеВ Польше вступило в силу решение Конституционного суда о запрете абортовКак говорится в сюжете ТСН, под стены Конституционного суда, который принимал спорное решение, накануне вечером вышли тысячи людей. С плакатами в руках они призвали отменить запрет.
На акцию сразу подтянули отряды полиции, которые начали разгонять толпу. В результате противостояний задержали по меньшей мере трех человек.
В Польше запланировали общенациональную забастовку из-за запрета абортов
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