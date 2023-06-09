Польский военный считает, что если Венгрия на стороне Путина, то ей нужно показать "желтую карточку".

Если венгерский премьер-министр Виктор Орбан будет шантажировать страны-члены НАТО, страну стоит исключить из Альянса.

Такое заявление сделал польский эксперт, бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью "Укринформу". Он высказал мнение, что у властей Венгрии было достаточно времени, чтобы выбрать на чьей они стороне.

Скшипчак подчеркнул, что НАТО дало достаточно времени Венгрии, чтобы она "пришла в себя".

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"Если Венгрия на стороне Путина, то ей нужно показать "желтую карточку" и сказать: если вы не измените позицию, то выходите из НАТО", - подчеркнул польский военный.

Он заявил, что не может быть так, что Венгрия терроризирует весь Альянс, нужно прервать венгерский шантаж в НАТО. "Если Орбан хочет шантажировать НАТО, то Венгрию надо исключить из Альянса", - сказал Скшипчак.

Он добавил, что НАТО является монолитной структурой, открытой для тех, кто защищает демократию, свободу и мир, поэтому в нем не место странам, которые играют на две стороны.

Польский военный отметил, что Венгрии нужно четко дать понять, что позиция Орбана вредит единству НАТО, поэтому страна будет либо с Альянсом либо против. "Во втором случае такая Венгрия не нужна, она является для Альянса политическим и экономическим бременем. Для стран с такой позицией, как у Орбана, не может быть места в НАТО", - считает Скшипчак.

Орбан и его позиция по Украине

Орбан давно известен своей антиукраинской позицией, которая у него была еще и до войны. С началом войны он начал еще более агрессивную риторику в отношении Украины. Недавно Орбан заявил, что Украина не может победить Россию "на поле боя", и подтвердил, что его страна не разделяет подход НАТО к помощи Киеву.

А 2 июня Орбан снова высказался за переговоры между Киевом и Москвой до начала контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские военные готовят контрнаступление, которое "является делом украинцев", но он, как "человек с полуторагодовалым военным опытом", знает, что сторона, которая идет в наступление, несет втрое больше потерь.

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