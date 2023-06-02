Премьер Венгрии снова стал жаловаться, что он единственный в ЕС хочет мира.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова решил высказаться в отношении российской войны в Украине. Он настаивает на переговорах между Киевом и Москвой до начала контрнаступления ВСУ.

По его словам, украинские военные готовят контрнаступление, которое "является делом украинцев", но он, как "человек с полуторагодовалым военным опытом", знает, что сторона, которая идет в наступление, несет втрое больше потерь.

"В стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление в таких условиях – значит устроить кровавую резню. Мы должны сделать все возможное, даже до начала контрнаступления, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров", – заявил Орбан в интервью Telex.

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При этом венгерский политик снова пожаловался, что он единственный в ЕС, кто выступает за мир.

Заявления Орбана - последние новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может победить Российскую Федерацию "на поле боя". При этом он подтвердил, что официальный Будапешт отклонился от подход Евроосоюза к помощи украинцам.

Кроме того, Венгрия снова спекулирует украинским вопросом. В этот раз Будапешт блокирует работу Украины в НАТО.

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