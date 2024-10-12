Он заявил, что власти намерены вернуть полный контроль над тем, кто въезжает в стану и ЕС.

Польша намерена временно остановить действие права на предоставление убежища.

Такой анонс сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что это станет частью его новой миграционной стратегии, передает BILD. "Я буду требовать, чтобы это решение было признано в Европе", - подчеркнул он.

На партийной конференции Гражданской коалиции Туск заявил, что власти должны вернуть полный контроль над тем, кто въезжает в Польшу и Евросоюз. "Мы сократим нелегальную миграцию в Польшу до минимума", - объявил премьер.

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Новый строгий план будет представлен кабинету министров в начале следующей недели.

Кроме того, польский премьер раскритиковал Брюссель, угрожая не соблюдать миграционное соглашение ЕС, если оно поставит под угрозу безопасность Польши.

Украинские беженцы в Европе

С марта 2025 года украинским беженцам, которые будут прибывать в Ирландию, не будут предоставлять жилье.

А правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Теперь заявки беженцев из западных областей Украины будут рассматривать в индивидуальном порядке.

А в Польше данные соцопроса показали, что поддержка украинских беженцев снижается, и все больше поляков хотят, чтобы мужчин призывного возраста отправляли обратно в Украину.

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