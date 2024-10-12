Польша намерена временно остановить действие права на предоставление убежища.
Такой анонс сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что это станет частью его новой миграционной стратегии, передает BILD. "Я буду требовать, чтобы это решение было признано в Европе", - подчеркнул он.
На партийной конференции Гражданской коалиции Туск заявил, что власти должны вернуть полный контроль над тем, кто въезжает в Польшу и Евросоюз. "Мы сократим нелегальную миграцию в Польшу до минимума", - объявил премьер.
Новый строгий план будет представлен кабинету министров в начале следующей недели.
Кроме того, польский премьер раскритиковал Брюссель, угрожая не соблюдать миграционное соглашение ЕС, если оно поставит под угрозу безопасность Польши.
Украинские беженцы в Европе
С марта 2025 года украинским беженцам, которые будут прибывать в Ирландию, не будут предоставлять жилье.
А правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Теперь заявки беженцев из западных областей Украины будут рассматривать в индивидуальном порядке.
А в Польше данные соцопроса показали, что поддержка украинских беженцев снижается, и все больше поляков хотят, чтобы мужчин призывного возраста отправляли обратно в Украину.