266 тысяч украинских беженцев уже имеют работу в Германии

Интеграция украинских беженцев в Германии в немецкий рынок труда долгое время находилась на низком уровне, но сейчас показатели начали резко расти. Об этом пишет Welt, ссылаясь на завление министра труда Хубертуса Хайля.

Он отмечает, что только в сентябре 8500 граждан Украины приступили к работе на первичном рынке труда, обучению или самозанятости - это более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года..

Отмечается, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, по состоянию на июль 2024 года были трудоустроены около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию, из них 213 тысяч облагались социальными отчислениями. 53 000 имеют частичную занятостьработу.

Видео дня

Глава Федерального агентства занятости Андреа Налес пояснила, что рынок труда сейчас не очень принимает украинцев, при этом, по ее словам, "развитие событий идет в правильном направлении". Однако путаница в процедурах утверждения профессиональных квалификаций в Германии остается препятствием.

Украинские беженцы

Количество беженцев в Германии обновило исторический максимум. В настоящее время в стране проживает 3,48 млн человек в статусе беженца или претендента на получение убежища. Из этого количества 1,18 млн составляют украинские беженцы.

Также УНИАН писал, что правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Отныне заявки беженцев из западных областей Украины будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Вас также могут заинтересовать новости: