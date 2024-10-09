В стране таким образом хотят стимулировать украинцев самостоятельно арендовать жилье.

С марта 2025 года украинским беженцам, которые будут прибывать в Ирландию, не будут предоставлять жилье. Такие предложения разрабатывают высокопоставленные чиновники правительства страны, пишет The Irish Times.

Таким образом в стране планируют уменьшить количество украинцев, которые получают бесплатное жилье от государства. В первую очередь будут выселять из государственного жилья тех украинцев, которые живут там дольше всех.

"На прошлой неделе Кабинету Министров сообщили, что сейчас изучаются "политические рычаги" для уменьшения количества украинцев, которые находятся в государственном жилье, и стимулирования переезда к самостоятельной жизни. Перечень возможных мер, которые обсуждаются чиновниками, также включает прекращение предоставления жилья украинцам, чей доход превышает определенный порог, определенный на основе экономического профилирования", - напомнили в издании.

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В материале отметили, что в течение последних месяцев количество украинцев, находящихся в государственных приютах, значительно уменьшилось - до 35 833 человек, в 2023 году эта цифра составляла 58 830 человек.

Известно, что беженцы из Украины имеют право на временную защиту согласно директиве, которая позволяет им жить и работать в странах ЕС. Однако срок действия этой директивы завершается в марте 2026 года. Поэтому за последние месяцы правительство Ирландии сократило социальные выплаты и ограничило проживание новоприбывших беженцев до 90 дней.

"Чиновники также рассматривают возможность отмены права на повторное проживание в государственном жилье, если койко-место, предоставленное по схеме залога, сломается или кто-то вернется в Ирландию после пребывания за рубежом", - добавили в материале.

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Как сообщал УНИАН, в Германии изменили условия выплат для беженцев. В частности реформа предусматривает сокращение выплат за отказ от работы. В стране считают, что изменения в правилах увеличат шансы трудоустройства для соискателей работы, которые имеют трудности с немецким языком.

В то же время правительство Норвегии заявило, что страна не будет автоматически предоставлять убежище всем украинским беженцам, а именно речь идет о жителях западных регионов Украины. Норвегия считает эти области безопасными для проживания.

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