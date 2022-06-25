Польша ожидает от НАТО решения об увеличении военного присутствия, по крайней мере, на ее территории.

Власти Польши на саммите НАТО в Мадриде будут просить размещения на территории страны бригадной боевой группы альянса.

Об этом сообщил министр обороны Польши Матеуш Блащак в интервью Polska Times.

"Подобно тому, как на варшавском саммите [в 2016 году] было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных войск в Польше и регионе, мы добиваемся, чтобы в Мадриде были приняты решения о дальнейшем повышении их потенциала как элемента сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", - пояснил Блащак.

Он сообщил, что Польша ожидает от НАТО решения об увеличении военного присутствия, по крайней мере, на ее территории.

"Подтверждаю, что мы пытаемся разместить в Польше бригадную группу в структуре НАТО", – сказал министр.

Безопасность восточного фланга НАТО будет приоритетной, но не единственной темой мадридского саммита, который пройдет 29-30 июня.

Блащак заявил, что Альянс также должен определиться с помощью Украине в войне с Россией, которая, по мнению польского министра, завершится победой Украины.

До незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО не планировал размещать боевые подразделения в восточной части альянса.

На Варшавском саммите НАТО в 2016 году члены блока решили усилить военное присутствие в этом регионе, и в 2017 году были созданы четыре многонациональных боевых группы уровня батальона на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши (под руководством Великобритании, Канады, Германии и США).

После вторжения России в Украину в феврале этого года страны НАТО решили создать еще четыре батальонные группы – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Как сообщал УНИАН, 11 июня польский президент Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТОрассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы.

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