Россия может частично закрыть небо над Литвой.

Несмотря на то, что глава администрации Калининградской области Антон Алиханов инициировал переговоры с Литвой по ввозу санкционных товаров, "Кремль продолжит силовым образом гарантировать транзит".

Об этом в интервью НВ рассказал политолог Иван Преображенский.

Среди рассматриваемых Россией ответов Литве является, в том числе, законопроект о непризнании независимости страны.

"Но процессы начались еще раньше, когда небо над Европой стало закрытым для России. Именно тогда начались первые серьезные поставки ПВО в Беларусь, которые, на самом деле, для войны с Украиной в том направлении не особенно были нужны, а вот для закрытия части неба над Литвой — вполне полезны", — добавил он.

По мнению политолога, Россия может частично закрыть небо над Литвой — "над кратчайшим путем в Калининград, а именно — над Сувалкским коридором" — и запустить там как гражданский, так и грузовой воздушный транзит.

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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