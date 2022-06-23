Часть Литвы могут захватить по "крымскому" сценарию.

Президент РФ Владимир Путин может развязать войну с Литвой, чтобы взять под контроль Сувалкский коридор, который откроет путь к Калининграду. Его действия могут привести к развалу НАТО.

Об этом в эфире марафона FREEDOM рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

Так, нападение на страну-члена Североатлантического альянса и дальнейший захват территории станет для НАТО сигналом к реализации пятой статьи о коллективной обороне.

Однако это возможно лишь при поддержке всех членов альянса. Война в Украине показала, что не все страны готовы пойти на прямую конфронтацию с Россией, что приведет к блокировке пятой статьи.

"Путин знает, что существуют страны, та же Германия или Венгрия, возможно Франция, которые не хотят прямой войны с Россией. Они понимают, что они к ней не готовы", - объяснил эксперт.

Самусь рассказал, что с 2017 года Россия и Беларусь на учениях отрабатывали возможный захват Сувалкского коридора, хоть и меняя в сценарии Литву на выдуманную страну.

"На этих учениях этот Сувалкский коридор захватывался в течение нескольких часов. И, естественно, за эти часы может конкретно отреагировать или Литва, или только Польша. Как организация НАТО... Нужно несколько дней, если не недель", - отметил он.

По мнению эксперта, ситуация усложнится, если для захвата части Литвы Путин использует "крымский" сценарий.

"Там нет никаких оборонительных линий, там нет подготовленной обороны, там обычные дороги, обычные населенные пункты, там фактически нет границ в связи с тем, что это страны Европейского Союза, страны НАТО. Между ними нет никаких проблем. Поэтому Россия может этим воспользоваться... Они входят в этот коридор и не начинают стрелять. Как в Крыму было: мы вежливые люди, мы просто хотим обеспечить проезд наших поездов и фур, мы ничего не делаем", - объяснил Самусь.

В таком случае странам НАТО будет тяжело доказать о необходимости задействования статьи пять, ведь не было никаких военных действий. Это приведет к тому, что для защиты Литвы Альянсу придется первым открыть огонь.

Напомним, 18 июня Литва прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Позднее губернатор Калининградской области Антон Алиханов обвинил Литву в "экономическом удушении региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

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