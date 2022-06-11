Борт нарушил воздушное пространство шести стран Альянса.

Полиция Литвы выясняет обстоятельства полета таинственного самолета, который без разрешения пролетел через воздушное пространство шести стран-членов НАТО.

Об этом сообщает LRT.

О таинственном полете в четверг сообщили власти Болгарии. Небольшой самолет вылетел из Литвы и без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и приземлился в Болгарии, привлекая к себе внимание военно-воздушных сил.

Пролетев около 1600 км, неизвестная команда покинула самолет сразу после приземления.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил агентству BNS, что досудебное расследование по делу пока не началось, в настоящее время "выясняются обстоятельства".

В самолете находилось два человека. Борт не имел утвержденного плана полета, а транспондеры самолета были выключены. Пилот не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы. В Венгрии и Румынии самолет в Болгарию сопровождали истребители.

Воздушная навигация сообщила, что команда самолета не контактировала с операторами и не получала планов полета.

По данным LRT, таинственный полет совершил самолет Piper PA-23-250 Aztec. На прошлой неделе его продал пилот Бронюс Заронскис. В то же время мужчина уверяет, что личность покупателя ему неизвестна.

"Это не были литовцы. Я не могу сказать, из какой они страны, – может, украинцы, может, румыны или болгары. Мы общались с одним человеком на русском языке... Я не знаю имен мужчин, меня это не интересовало", - прокомментировал Заронскис.

Бывший владелец самолета добавил, что его приобрела некая организация.

"Я продал и попрощался с этим самолетом. Я продаю его уже много лет, мне не было куда его деть, поэтому я рад, что его купили... Я не помню, какая организация купила. На иностранном языке написали какие - то иероглифы, трудно даже прочитать", - сказал Заронскис.

По словам мужчины, Piper PA-23-250 Aztec - шестиместный, а люди, которые его купили, были настроены дружелюбно.

Ранее сообщалось, что российский разведывательный самолет АН-30 нарушил воздушные границы Дании и Швеции. Министерства иностранных дел стран вызвали послов РФ в Копенгагене и Стокгольме.

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