Кремль проводит разнообразные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность".

Польша длительное время находится "под прицелом России".

Об этом заявил представитель польских служб безопасности Станислав Жарин в Twitter.

"На протяжении многих лет Польша находится под прицелом России, которая использует пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит разнообразные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность", - заявил он.

По его словам, РФ пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть "серой зоной" между НАТО и Россией.

Как сообщал УНИАН, 18 июня бригадный генерал, экс-руководитель Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что если Россия будет продолжать обстрелы пограничных с Польшей районов Украины, то Варшава может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями.

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