Информацию подтвердил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В одном из районов Львовской области прозвучали взрывы.

Сообщение об этом вечером 1 июня начало распространяться, в частности, в социальных сетях. При этом в области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии председатель Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий подтвердил информацию.

"На Львовщине действительно прогремели взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше", - написал он в своем Telegram-канале.

Обновлено. По словам Козицкого, в результате ракетной атаки пострадали два человека.

"Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших на данный момент нет. Информация уточняется", - отметил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее над Львовщиной украинские военнослужащие сбили российскую крылатую ракету.

А в ночь на 17 мая, враг ударил ракетами по Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал тогда, что оккупанты осуществили ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога", расположенному в Яворовском районе. Чиновник добавил, что в результате взрыва повреждена железнодорожная инфраструктура, а ракеты летели с востока.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о нескольких причинах, почему российские военные силы начали так рьяно обстреливать город.

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