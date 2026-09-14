В ближайшие недели эскалация может затронуть Польшу: Туск приказал готовиться

Польское руководство решило, что теперь будет получать свежие сводки по поводу ситуации с безопасностью на границе.

Россия усиливает активность и Польша должна быть готова к возможному ухудшению ситуации с бзопасностью, поскольку дальнейшая эскалация может затронуть польскую территорию.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном совещаним с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по украинскому пункту пропуска "Ягодин" около польской границы.

"С сегодняшнего дня мы будем работать в более усиленном режиме. Можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. Мы не можем исключать, что эскалация охватит и нашу территорию", - сказал Туск.

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Также он обратил внимание на применение Россией новых реактивных дронов.

"Атаки показали, что россияне готовы использовать более опасное оборудование, чем когда-либо прежде. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают тревогу", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что даже Украина, которая хорошо подготовлена к противодействию дронам, не способна на 100% эффективно их сбивать.

"У России есть такие возможности", - сказал Туск и добавил, что поручил службам оперативно проверять информацию, особенно сообщения, поступающие ночью во время воздушных тревог.

По его словам, польские власти должны самостоятельно подтверждать полученные данные, чтобы избежать ошибок в ситуациях, требующих немедленной реакции:

"Мы не исключаем, что такие ситуации могут возникнуть и здесь".

После российских ударов около польской границы президент Кароль Навроцкий также решил, что должен получать оперативные доклады о ситуации.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский заявил, что угроза во время вчерашней российской атаки была "реальной и близкой". По его словам, российские дроны били в цели всего в нескольких километрах от польской границы.

Из-за этого Варшава оценит свою готовность к возможным новым атакам и усилению российской активности около польской территории.

Атака РФ у Ягодина

В ночь на 13 сентября Россия совершила массированную атаку по западным регионам Украины. В районе Ягодина - пункта пропуска на украинско-польской границе - прогремели взрывы, также сообщалось о возгорании АЗС.

На фоне атаки сообщалось и об ударе по пассажирскому поезду недалеко от польской границы. УНИАН также сообщал, что Борис Джонсон находился в поезде, пассажиры которого были эвакуированы из-за российских дронов.

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