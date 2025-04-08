Встреча пройдет "не на самом высоком уровне", в нее войдут заместители министров.

Украинские официальные лица готовятся посетить США в конце недели для переговоров о соглашении о полезных ископаемых. В состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не представители "более высокого уровня", поскольку на данном этапе переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций, пишет Bloomberg.

Сообщается, что Украина даже наняла международную юридическую фирму для консультирования в ходе переговоров. Визит должен состояться с 11 по 12 апреля. Представитель МИД Украины подтвердил, что визит состоится, но отказался предоставить дополнительные детали.

СМИ пишет, что Украина пытается добиться более выгодных условий в ожидаемом соглашении с США, которое может обязать передавать Соединенным Штатам половину будущих доходов от значительной части своей экономики. Трамп и американские официальные лица рассматривают это соглашение как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, оказанной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после начала полномасштабного вторжения России.

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Однако Украина отказывается признавать эту помощь как долг. Киев настаивает на более крупном американском инвестировании в рамках любого соглашения о распределении прибыли, а также выражает обеспокоенность тем, что соглашение и привилегии, предоставляемые США, могут осложнить её стремление вступить в Европейский союз. При этом в материале говорится, что сейчас Киев балансирует на грани, воздерживаясь от резкой публичной критики в адрес Вашингтона или самого Трампа, стараясь сохранить ослабевающую поддержку США в продолжающейся борьбе с российским вторжением.

Что еще известно о соглашении между США и Украиной

Ранее УНИАН сообщал, что в Минэкономики раскрыли планы по соглашению с США об украинских ресурсах. "Мы стремимся согласовать вопросы отбора проектов, правовой базы и механизмов долгосрочного инвестирования", - отметила министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, переговоры США и Украины отражают "стратегические интересы" обеих стран.

Кроме того, у Трампа придумали, почему он требовал от Украины подписать соглашение по недрам. Скотт Бессент поведал, что после подписания сделки Трамп хотел обратиться к Путину с сообщением, что США поддерживают Украину - "но в экономическом контексте", и это, по его замыслу, стало бы стимулом для РФ сесть за стол переговоров.

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