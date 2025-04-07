Украина стремится согласовать с американской стороной ряд вопросов.

На этой неделе украинская делегация отправится в США для переговоров по соглашению о важных природных ресурсах Украины. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко в сети Х.

"На этой неделе Украина отправит делегацию в Вашингтон для продолжения переговоров по заключению стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов. Этот диалог отражает стратегические интересы обеих стран и нашу общую приверженность к построению прочного, прозрачного партнерства", - написала Свириденко.

По ее словам, в состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

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"Мы стремимся согласовать вопросы отбора проектов, правовой базы и механизмов долгосрочного инвестирования", - добавила министр.

Соглашение об украинских ресурсах - главные новости

В конце марта американская сторона передала Украине проект соглашения о недрах, в котором предусматривается контроль США над всеми украинскими недрами. Но там нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Впрочем, документ не финальный и будет дискутироваться в правительстве и между двумя сторонами - США и Украиной.

Аналитики обратили внимание, что в таком виде соглашение заблокирует Украине путь в Евросоюз. В свою очередь, президент Владимир Зеленский публично заявил, что соглашение с США не должно стать помехой украинской евроинтеграции.

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