Также в издании объяснили, почему такая сделка не похожа с украинской.

США вскоре заключат соглашение с Демократической Республикой Конго, которое предусматривает получение американскими компаниями большего контроля над критически важными полезными ископаемыми в обмен на большую поддержку правительства Киншасы (столица республики - УНИАН), которое находится в конфликте с властями. Об этом пишет Financial Times.

В частности новый советник президента США Дональда Трампа по вопросам Африки Массад Булос отметил, что он видел примерное соглашение и согласовал "путь вперед" с президентом ДР Конго Феликсом Чисекеди.

"Соглашение будет способствовать инвестициям частного сектора США в ДР Конго, особенно в горнодобывающую отрасль", - заверил Булос в видеообращении, которое опубликовало правительство ДР Конго.

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Условия соглашения о ценных металлах между США и Конго

В то же время вашингтонский лоббист Джозеф Славик говорит, что согласно договору, Международная финансовая корпорация развития США будет гарантировать часть американских инвестиций в центральноафриканскую страну.

"Компании, которые будут привлечены в рамках нового соглашения, не являются исключительно американскими, но американский бизнес начнет инвестировать в литиевую отрасль ДР Конго, и это соглашение станет определенным образом противодействием китайскому доминированию над богатыми ресурсами меди и кобальта в стране", - объяснили в FT.

Чем соглашение с ДР Конго отличается от украинского?

ДР Конго, которая имеет большие запасы меди, кобальта, колтана, олова и урана, впервые обратилась к США в феврале, предложив предоставить права на добычу в обмен на поддержку правительства, пишут журналисты, ссылаясь на открытые документы.

"Предложение поступило в то время, когда Вашингтон настаивает на расширении соглашения о добыче полезных ископаемых в Украине. Но в случае ДР Конго остается непонятным, как именно будет выглядеть участие США в укреплении безопасности. Ситуация с безопасностью в ДР Конго значительно отличается от украинской, поскольку, кроме прямого конфликта с поддерживаемой Руандой (страна в Восточной Африке - УНИАН) повстанческой группировкой М23, на востоке Конго действуют более 140 вооруженных группировок", - говорится в материале.

Однако конголезские чиновники надеются использовать это соглашение для того, чтобы усилить поддержку Чисекеди, который пытается сдержать восстание М23.

"Повстанцы захватили значительные территории, богатые полезными ископаемыми, и два крупнейших города на востоке ДР Конго - Гому и Букаву", - напомнили в издании.

В свою очередь перед отъездом из Киншасы советник Трампа Булос отметил:

"Мы стремимся к длительному миру, который подтвердит территориальную целостность и суверенитет ДР Конго и заложит основы для процветания региональной экономики".

Также Славик добавил, что США уже помогли заключить соглашение, благодаря которому поддерживаемые Руандой повстанцы оставили территорию возле оловянной шахты компании Alphamin Resources на востоке Конго. Мажоритарным акционером Alphamin является американская компания Denham Capital.

В то же время некоторые вашингтонские эксперты по вопросам Африки считают, что по сравнению с соглашением о добыче полезных ископаемых, которое предлагают США Украине, договор с ДР Конго является нечетким.

"Встречи Булоса с Мусевени в Уганде и Кагаме в Руанде, которые состоятся в ближайшие дни, являются ключевыми препятствиями, поскольку, учитывая их военное присутствие на границах ДР Конго и привлечение марионеток, молчаливая поддержка обоих лидеров является критически важной для заключения любого соглашения", - подытожили в FT.

Соглашение с США о полезных ископаемых - последние новости

Ранее издание Politico писало, что соглашение о полезных ископаемых превратилось для Украины в катастрофу. По словам журналистов, президента США Дональда Трампа интересует Украина только тогда, когда речь идет о выжимании из нее ресурсов, а не о помощи, чтобы обеспечить стабильный мир в стране.

В то же время Reuters сообщал, что Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому большие проблемы, если тот выйдет из соглашения об ископаемых. По словам президента США, украинский лидер также понимает, что его страна никогда не станет членом НАТО.

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