Министр финансов Бессент объяснил почему Трамп наседал на Украину, чтобы та поскорее подписала соглашение о добыче полезных ископаемых. Мол у него был некоторый план

Президент США Дональд Трамп намеревался использовать соглашение с Украиной по недрах как инструмент для привлечения России к переговорам.

Замысел главы Белого дома раскрыл министр финансов США Скотт Бессент в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону. Глава минфина поведал, что после подписания сделки Трамп хотел обратиться к российскому диктатору Путину с сообщением, что США поддерживают Украину - "но в экономическом контексте", и это, по его замыслу, стало бы стимулом для РФ сесть за стол переговоров.

Бессент огорчился, что этот план сорвался, но выразил убеждение, что еще не поздно все исправить.

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"Это не был хищнический контракт в китайском стиле, когда вы отдаете шахты или порт в обмен на кредит, который все равно не сможете вернуть... Это могло бы быть настоящее экономическое партнерство", - выразил свое убеждение американский чиновник.

Он добавил, что сделке мешают те, кто "залез в финансовый ящик", поскольку США, согласно договору, должны были бы контролировать финансовые потоки.

Сделка о полезных ископаемых Украины

Изначально соглашение о полезных ископаемых планировали подписать в конце февраля, однако планы сорвались из-за публичной ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Потом переговоры по недрам возобновились, но США выдвинули Украине еще более рекетирские условия. При этом сам документ не предусматривает каких-либо денег на восстановление Украины после войны.

Как написало издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, соглашение выглядит так, будто "Украина проиграла войну США, была оккупирована, и теперь должна платить пожизненные репарации".

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